” قراصنة غزة ” يستهدفون المملكة بصور متزايدة
كشف خبراء في الأمن الإلكتروني، عن تزايد نشاط فريق ” قراصنة غزة ” ، الذي يستهدف كثيراً من الشركات والمؤسسات الحكومية في عدد من الدول العربية علي رأسهم المملكة والإمارات وفلسطين ومصر .
وقال الخبراء في شركة ” كاسبرسكي لاب ” ، إنه تم كشف عينات جديدة من البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها فريق قراصنة غزة في استهداف السفارات والدبلوماسيين والسياسيين وشركات النفط والغاز ووسائل الإعلام في المنطقة.
وتوقع دافيد إم تزايد أعداد الهجمات التي ينفذها الفريق وتحسن نوعيتها في المستقبل القريب، نظراً إلى التحسن الكبير في الأساليب التي تتبعها المجموعة، داعياً الأفراد والشركات إلى توخي الحذر عند الاتصال بالإنترنت، واقتناء منتجات وحلول اكتشاف الهجمات التي تتم باستخدام الأساليب التي تتبعها مجموعة ” فريق غزة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22025 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاهزين للتصدي لهم👍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37181 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجعل يغزيهم الشر ويغزهم بما يهلكهم ,, آمين ,,
,, هذا سالفة اللي يقول : إغذ جريَّك ياكلك ,,
,, نعطف عليهم ونرحم حالهم ونجبر مصاباتهم ، وباالنهايه يهاجموننا باالعمق ,, سلط الله عليهم ضراب اليهود ,,
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2115 ] نشر منذ 1 ساعة
كالعدة طراطير ايران وأدعياء المقاومة والممانعة الكاذبة حدهم وجدهم ضد العرب وسلم منهم الأعادي , واختاروا أن يكونوا في صف الفرس المجوس وهم اعدى أعداء الأمة وأثار بغيهم وعدوانهم ظاهرة للعيان في كل بلد عربي ,ونود ان نوجه عنايتكم أدعياء المقاومة الكاذبة إن العدو قطة عصى منكم ولكنكم اخترتم أن ترمو بلاويكم على العرب وحملتم عليهم اوزار خيباتكم الثقيلة , الحقيقة ان العدو يطلب شرفه منكم , وكما قال احدهم
سيوفهــم لنا ممضيـة سريعة قطاعه للرقاب — وللأعادي مثلومـة شفراتها تـجلـي وتتردد وتتثنا
علينا اسود الغاب ما ينلحق لهم باع —- وبوجه العدو خرنقات تسمع لطقاعهم من بعيد طنا
علينا كأنهم حطب من الغضى وقاد —- وحين يلقون العدو تشم لهدومهم من بعيد صنا