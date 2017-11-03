” قراصنة غزة ” يستهدفون المملكة بصور متزايدة

نورة الشهري(صدى):

كشف خبراء في الأمن الإلكتروني، عن تزايد نشاط فريق ” قراصنة غزة ” ، الذي يستهدف كثيراً من الشركات والمؤسسات الحكومية في عدد من الدول العربية علي رأسهم المملكة والإمارات وفلسطين ومصر .

وقال الخبراء في شركة ” كاسبرسكي لاب ” ، إنه تم كشف عينات جديدة من البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها فريق قراصنة غزة في استهداف السفارات والدبلوماسيين والسياسيين وشركات النفط والغاز ووسائل الإعلام في المنطقة.

وتوقع دافيد إم تزايد أعداد الهجمات التي ينفذها الفريق وتحسن نوعيتها في المستقبل القريب، نظراً إلى التحسن الكبير في الأساليب التي تتبعها المجموعة، داعياً الأفراد والشركات إلى توخي الحذر عند الاتصال بالإنترنت، واقتناء منتجات وحلول اكتشاف الهجمات التي تتم باستخدام الأساليب التي تتبعها مجموعة ” فريق غزة ” .