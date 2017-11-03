الحفلات الغنائية بالمملكة لشهري نوفمبر وديسمبر

أماني الغامدي(صدى):

تشهد المملكة خلال شهر نوفمبر وديسمبر عدد من الحفلات الغنائية، حيث يشارك الفنان خالد عبدالرحمن في حفلة غنائية بمدينة الرياض 30 نوفمبر الجاري بمشاركة الفنان جابر الكاسر.

فيما يقص الفنان محمد عبده شريط سلسلة حفلات تنظمها شركة روتانا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، عندما يغني منفرداً في حفلة 10 نوفمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتُقام حفلة غنائية في مدينة الدمام 16 نوفمبر يحييها الفنان رابح صقر، ثم عبادي الجوهر وطلال سلامة في جدة يوم 24 نوفمبر، وفي الثامن من ديسمبر يحيي كل من الفنانين ماجد المهندس وعبدالله الرويشد حفلة في مدينة الدمام.

وتشهد الرياض حفلاً غنائياً للفنان رابح صقر والفنان الشاب رامي عبدالله يوم 14 ديسمبر، ثم تُقام حفلة في مدينة الدمام بتاريخ 21 ديسمبر يحييها الفنان محمد عبده، وتُختتم الحفلات في جدة يوم 28 ديسمبر مع الفنانين رابح صقر ونبيل شعيل.