الحفلات الغنائية بالمملكة لشهري نوفمبر وديسمبر
تشهد المملكة خلال شهر نوفمبر وديسمبر عدد من الحفلات الغنائية، حيث يشارك الفنان خالد عبدالرحمن في حفلة غنائية بمدينة الرياض 30 نوفمبر الجاري بمشاركة الفنان جابر الكاسر.
فيما يقص الفنان محمد عبده شريط سلسلة حفلات تنظمها شركة روتانا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، عندما يغني منفرداً في حفلة 10 نوفمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وتُقام حفلة غنائية في مدينة الدمام 16 نوفمبر يحييها الفنان رابح صقر، ثم عبادي الجوهر وطلال سلامة في جدة يوم 24 نوفمبر، وفي الثامن من ديسمبر يحيي كل من الفنانين ماجد المهندس وعبدالله الرويشد حفلة في مدينة الدمام.
وتشهد الرياض حفلاً غنائياً للفنان رابح صقر والفنان الشاب رامي عبدالله يوم 14 ديسمبر، ثم تُقام حفلة في مدينة الدمام بتاريخ 21 ديسمبر يحييها الفنان محمد عبده، وتُختتم الحفلات في جدة يوم 28 ديسمبر مع الفنانين رابح صقر ونبيل شعيل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22025 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحلى شي الشتاء على الأبواب
ونحتاج أجواء دافئة🎙🎶🎵🎼🥁🎻📟
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
مواطن نزيه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما أدري كيف أصبح الغناء حلالا في ضل الرؤية ..!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22025 ] نشر منذ 1 ساعة
صوت ابونورة
غذااااااء للروح😘😘😘
M-512[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفرالله واتوب إليه العاقل مايروح لااماكن المنكر والحرام الغناء حرام ، الذكي ألي يروح للمحاضرات الدينية في المساجد الطاهرة أو انه يقرأ كتاب الله الكريم القرآن الكريم.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15223 ] نشر منذ 1 ساعة
شوفوا الناس كيف بعد ذا الهزه اللي اليوم ،،
وانتو تقولوا حفلات غنائيه يمكن تنبيه من الله لعباده 😨😨😨
M-512[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 39 دقيقة
المفروض يتم الغائها كلياً ليش لأنها حرام ومن يسمع الأغاني او يغنيها يأخذ اثم وذنب عظيم،، وحتى ألي يحاولون يهيئون لهم الجو خافوا الله ويوم الحساب.