الكشف عن أول صور لـ ” رانجلر 2018 “

ساكرامنتو(صدى):

كشفت جيب عن أول الصور لموديل رانجلر 2018 المرتقب بشدة والمقرر تقديمه في معرض لوس أنجلوس في 29 نوفمبر الجاري والموديل المعدل التصميم من السهل التعرف عليه ولكن برغم ملامح التصميم المألوفة فجيب قالت أن رانجلر حسنت من أيروديناميكية السيارة والزجاج الأمامي طورت منه لزيادة الرؤية مع توفير مزيج من تشكيلات الأبواب والسقف والزجاج الأمامي.

ولاتزال تحتفظ جيب بالتفاصيل طي الكتمان ولكننا نرى السيارة بشبكة تهوية خاصة من 7 أذرع مع مصابيح امامية دائرية كما تم تعديل موقع مصابيح الاشارة في الأجزاء الجانبية الأمامية مع تعديل شكل الصادم الأمامي. كما توجد فتحات تهوية جديدة ومقابض أبواب جديدة وخطوط أكثر بروزاً .

كما زودت رانجلر 2018 ورانجلر أنليميتد بمنظومات دفع تساهم في توفير الوقود ولم تؤكد جيب التقارير التي ذكرت أنها ستشمل محركات 2 لتر رباعية الاسطوانات ومحرك V6 سعة 3.6 لتر ومحرك V6 سعة 3 لتر تيربو ديزل. وستعلن التفاصيل الكاملة الشهر المقبل وستدخل السيارة خطوط الانتاج نهاية العام وسيستمر الموديل الحالي في الانتاج في مصنع جنوب توليدو حتي الربع الأول من 2018.