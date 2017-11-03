وصول الحيوان البحري الغريب النافق بشاطئ ينبع

نورة الشهري(صدى):

وصل الحيوان البحري النافق الذي عثر عليه أحد المواطنين بأحد الشواطئ بينبع، إلي وكالة الثروة السمكية، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لفحصه والتحقق من نوعه.

وكان مواطن ويدعي ” سعد بن طحيمر السناني ” ، قد أبلغ جهات ” حرس الحدود ” ، ووكالة الثروة السمكية بالحيوان الذي عثر عليه خلال ممارسته الرياض بالشاطئ، ونشر مقطع فيديو يُظهر تفاصيل الحيوان الغريب.