وصول الحيوان البحري الغريب النافق بشاطئ ينبع
وصل الحيوان البحري النافق الذي عثر عليه أحد المواطنين بأحد الشواطئ بينبع، إلي وكالة الثروة السمكية، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لفحصه والتحقق من نوعه.
وكان مواطن ويدعي ” سعد بن طحيمر السناني ” ، قد أبلغ جهات ” حرس الحدود ” ، ووكالة الثروة السمكية بالحيوان الذي عثر عليه خلال ممارسته الرياض بالشاطئ، ونشر مقطع فيديو يُظهر تفاصيل الحيوان الغريب.
اسمتردام[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا حيوان معروف اسمه بجع البحر وموجود بكثره في الغربيه على الشواطئ المهجورة ويتغذى على الطحالب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37181 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا خروف البحر ,,
.. ومن رأيي حنطوه وباالمتحف حطوه ،، و ابو طحيمر سموه .. نسبةً لمن عثر عليه ,,
,, خليتوا حكايته حكايه هاالمخلوق ,, وكأنه جاي من اللاّ مكان ..
.. حيوان بحري يكثر في الامكان اللتي يتواجد فيها مايأكله من اعشاب مائيه فريبه من سطع الماء ,,