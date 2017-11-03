” شيفو ” يغيب عن مواجهة غانا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الجهاز الطبي في النادي الأهلي، عدم السماح للمصري محمد عبد الشافي المدافع الأيسر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الانضمام لمنتخب بلاده لمواجهة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم للقارة الإفريقية.

وكان عبد الشافي، قد أصيب بتورم في الركبة اليسرى وهو ما جعله غير قادر على مشاركة فريقه في مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الجولات الثلاث الماضية.

وتقلت إدارة الأهلي، طلباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء عبد الشافي لصفوف منتخب مصر وأرسلت إدارة الأهلي التقارير الطبية مزودة بتوصية الجهاز الطبي بالنادي لإدارة منتخب مصر.