بالفيديو.. ممثل شهير متهم بقضية زنا محارم يكشف سرار جديدة في أول ظهور إعلامي له

أنقرة(صدى):

عبر الممثل التركي مراد باش أوغلو ، خلال لقاء تليفزيوني بأول ظهور له عقب فضيحة اقامته علاقة غير شرعية مع ابنة شقيقه ، عن ندمه مطالباً عائلته وجمهوره بالسماح.

وفي التفاصيل، بدا الممثل الشهير بدور ” سنان ” في مسلسل ” رائحة الفراولة ” متأثّراً وحزيناً، حتّى أنّ دموعه انهمرت خلال الحلقة.

وأوضح أنّ ابنة شقيقه كانت معه على متن القارب، لكنّها غادرت، قبل أن ترصده عدساسات الباباراتزي وهو يقبّل الشابة الشقراء، التي تعرّف عليها على سواحل مدينة بودروم، بحسب تصريحه.

وكشف أنّ ” شريكه في الصالة الرياضية، أجبره على فضّ الشراكة، ليقوم أوغلو بنقل ملكية الأسهم له ” ، مؤكّداً أنّه ” خسر كل ممتلكاته بعد الفضيحة ” .