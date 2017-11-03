بالصور.. إنطلاق هيونداي النترا سبورت بباقة تعديل BTR في معرض SEMA

متابعات(صدى):

تعاونت هيونداي مع Blood Type Racing لتقديم موديل تجريبي جديد في معرض SEMA أطلقت عليه اسم BTR Edition. ويتضمن جميع التجهيزات الخاصة بتعديل سيارات النترا سبورت وتشمل مداخل بنظام حقن الميثانول ومخارج عادم معدلة ومبرد داخلي وتعليق معدل وباقة تعديل خارجية أيروديناميكية .

وتأتي النترا سبورت BTR Edition لتأخذ السيارة لحدود أبعد بدون التضحية بقدرتها علي العمل بصورة يومية وحصلت السيارة على نظام عادم سباقي وتعديل في ECU من قبل BTR ومقصورة داخلية بتطريز RE وفرش أرضية خاص وعجلة قيادة من ألياف الكربون SoCalGarageWorks وعجلات SSR GTX01 19 بوصة واطارات تويو T1 سبورت ونوابض تعليق HDS .

كما زودت بباقة مكابخ Fella ومصابيح أمامية معدلة Diode Dynamics واضاءة داخلية LED واضافات بارزة جانبية وجناح APR GTC-200 GT مع لون خارجي Glasurit Arancio Borealis.