3 أسباب تكشف تفضيل الرجال للمرأة ذات المنحنيات

متابعات(صدى):

كشفت إحدى الدراسات ، ان الرجال كانوا وما زالوا، يفضلون النساء ذات المنحنيات، أو صاحبات الوزن الزائد إلى حد ما، مثل جسد النجمة العالمية آشلي غراهام، رغم أن هؤلاء النساء أنفسهن عادة ما يكن غير راضيات عن أوزانهن، ويعتبرنه حاجزاً ضد سعادتهن الشخصية، ما يفسّر حرص كثيرات منهن على اتباع الأنظمة الغذائية من أجل الوصول إلى حلم الجسد النحيف.

ولكن خلافاً لذلك، فإن معظم الرجال يرون أن صاحبة المنحنيات وذات الوزن الزائد نوعاً ما، امرأة جذابة جداً، وصاحبة علاقات طويلة الأمد، مما يلفت أنظارهم إليها على الفور.

وهناك مجموعة من الأسباب الأساسية التي تقف وراء تفضيل الرجال للمرأة ذات المنحنيات، من أبرزها:

– المرأة صاحبة المنحنيات غالباً ما تكون شخصية واثقة من نفسها، مما ينعكس على حياتها الجنسية، وخاصة بعد أن تشاهد نظرات الإعجاب في عيني شريكها بسبب جسدها.

– تبدو المرأة صاحبة المنحنيات مثيرة جداً في أعين معظم الرجال، وتستطيع أن تجذب عيونهم مقارنة بالمرأة شديدة النحافة.

– في معظم الدراسات التي تمحورت حول المرأة الأكثر جاذبية، تصدّرت المرأة ذات الأرداف الكبيرة، والمنحنيات المثيرة، هذه الدراسات، لتحتل المرتبة الأولى بين النساء الأكثر جاذبية.