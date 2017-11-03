غدًا.. الأسطا يخضع لفحص طبي لتحديد مصيرة مع النصر

نواف السالم(صدى):

يخضع عبد الله الأسطا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم مساء غد السبت، لفحص طبي ليحدد مدى إمكانية ضمه إلى بقية زملائه في معسكر جبل علي في الإمارات من عدمه.

وأمضى اللاعب المدة التي طلب منه الدكتور عبد الواحد برناوي استشاري المخ والأعصاب في مستشفى الوطني في الرياض والابتعاد فيها عن التدريبات.

وكان برناوي قد رفض مشاركة اللاعب في التدريبات، وحتى الجري قبل مرور ستة أسابيع من الإصابة التي تعرض لها وهي ” كســـر في الجمجمــة ” خلال مشاركته الأولى مع فريقه النصر ضد فريقه السابق في الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.