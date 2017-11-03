عبارات هامة لها مفعول سحري على زوجك

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية، لا تعرف كثيرات أن هناك بعض الجمل والعبارات التي يمكن أن تؤثر في الرجال، أيا كانت طبيعتهم، فتجعلهم يذوبون مثل الجليد.

وأجمل ما في هذه العبارات أنها بسيطة وصادقة، لذا تصل إلى القلب من أقرب طريق، وتلعب دوراً هاماً في التقريب بين الزوجين، وتقوية العلاقة بينهما بشكل لا يصدق.

ورصدت الاخصائية في مقال تم نشره بإحدى المواقع مجموعة من هذه العبارات السحرية التي يفضل الرجل سماعها من زوجته، فتلعب الدور الأكبر في تحسين العلاقة بينهما.

أنا أحبك عندما تفعل كذا

هذه العبارة تجعل الزوج سعيداً وفخوراً بأعماله، وتعطي قيمة لتصرفاته، وتجعله راضياً لتقديركِ ما يفعله.

أنا ملكك

هذا هو مراد كل الرجال، وإن لم يعلنوا ذلك، وهو السر الذي يقف وراء كل معاني الولاء والإخلاص، وباستخدام هذه العبارة ثقي أنكِ أنتِ التي ستملكينه.

أشعر بالأمان وأنت معي

تعزّز هذه العبارة لدى الزوج غريزته القديمة كمحارب أو رجل قوي، والعائل للأسرة، الذي يوفر الأمن والحماية للجميع.

لا ينقصك شيء

لهذه العبارة سحر لا يقاوم، خاصة أثناء العلاقة الحميمة، مما يشعره بالفخر والثقة في قدرته، وهو ما ينعكس على أدائه، ومن ثم إسعادكِ.

عبّري عن رغباتكِ الجنسية

تعتقد الكثيرات أن التعبير عن رغباتهن الجنسية ينصب في صالحهن فقط، وهذا خطأ، لأن كل الرجال تقريباً يسعدون بسماع رغبات زوجاتهم الجنسية، وهي العبارات التي تعود بالنفع عليكما معا بكل تأكيد.