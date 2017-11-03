بالفيديو.. مريم حسين لليلى إسكندر : إحنا نحب رجل مش ذكر نضربه ويبقى زي البوبي

أماني الغامدي(صدى):

بعد المصالحة بينهما بأيام قليلة ، شنت الفنانة مريم حسين ، هجوماً كبيراً على الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر وسخرت من زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان وقالت: ” إحنا نحب رجل مش ذكر… اللي نضربوا ونخليه ورانا في المقابلات زي البوبي ” .

كما قامت مريم بتقليد النجمة اللبنانية بطريقة ساخرة وأضافت: ” بدن يسرقوا مني زوجي أنا اللي بصرف عليه طول حياتي… قوليلي Sorry أو رح حط كعبي الأحمر على فمك ووجك وعينك ” .

وأضافت مريم ” بترجاكي حلي عني ما تدفعين للمواقع ليحطون صورتي جنب صورتك ” .

جاء ذلك عقب مهاجمة ليلى اسكندر لمريم حسين من خلال حسابها على ” سناب شات ” ، وكتبت: اللي طلبوا مني الرد على فلانة اللي 24 ساعة تتكلم عني في سنابها، أنا أرد في شغلي، وفي هالصورة اللي تعبر عن سعادتي الحقيقية مع أحلى رجل في العالم، زوجي.

وأضافت: ما ينزل مستواي ولا مستوى حمولتي وأهلي لناس ما بتستاهل. أنا بنت لبنانية من عائلة عندها تاريخ وفي قبائل وراي. بليز حديث بنات الشارع خلوه لبنات الشارع مو لي ولكم متابعيني.

وتابعت: أنا اليوم انحطيت بموقف حرج قدام الإعلام واعتذرت فلانة مني. سامحتها وسلمت عليها وقعدت معها لأني كلاس ومتربية، مش لإني غبية ورح صير صديقتها، لأن عمري ما كنت أصلا صديقتها ولا طالعة معاها حتى على فنجان قهوة. فيا حبايبي خليها تقول اللي تقوله. اللي قالته قبل كافي وأوضح للجميع أخلاقها ومستواها ونيتها.

وختمت بالقول: الله يعينها على نفسها ويعين اللي حولها وبس. وenjoy life أنا ويعقوب قاعدين بالمكتبة ندور على كتاب ولا فيلم نشوفه. مو فاضيين للناس الـ low class واللي تدعي الأخلاق والدين وقال وقلنا وقالوا. لا حد يا جماعة يرسلي ولا شي عن لسان أحد ولا يقولي أي سالفة لأن أنا ولا يهمني. صدق ما عندي وقت أخلص مشاغلي! من جد ما عندي وقت. غيرانة مني. تلمح عني بالكلام. تقول راسي عجين ولا بيتزا آخر همي. بالنهاية هي حرة.