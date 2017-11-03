بالفيديو.. مورينيو يسخر من سؤال صحفي بإجابة ذكية

نواف السالم(صدى):

أثارت واقعة طريفة، تعرض لها جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أمس الخميس، سخرية العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال خلال الندوة الصحفية التي سبقت مبارة تشلسي.

حيث قام أحد الصحفيين بسؤال ” مورينيو ” قائلا له: ” ما مدى النمو الذي حققه لاعبوك خلال هذه السنة ” . فما كان من مدرب النادي الإنجليزي إلا أن أجابه ساخرًا: ” بالنسبة لراشفورد فنمى سنتميترين، أما سكوت فثلاثة سنتميترات ” .

وتسبب السؤال الطريف، في حالة من الضحك في قاعة الندوة الصحفية، كما أثار الفيديو الذي نشرته صفحة ” الشياطين الحمر ” الرسمية على فيسبوك، العديد من التعليقات الساخرة؛ حيث قال أحد المعلقين ” أفضل جواب لأغبى سؤال ” ، فيما ذكر آخر “نفتقد بشدة هذا النوع من الأجوبة ” . وعبر شخص آخر عن سعادته برؤية مورينيو ” سعيد ويضحك ” .

جديرًا بالذكر أنه من المنتظر أن يواجه مانشستر يونايتد غريمه تشلسي، الأحد القادم، في الجولة 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.