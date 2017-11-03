الاتصالات تحذر من سرقة بيانات الحسابات الشخصية

عادل الحربي(صدى):

طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة تغيير كلمة السر، فور الشك في عملية اختراق، حتي لا تتعرض البيانات الشخصية للسرقة، أو نسخها بدون علم صاحبها.

ونبهت على ضرورة الحذر من استغلال وسائل التقنية ومحاولتها خداع الضحية بروابط في خانة العنوان في المتصفح للكشف عن معلوماته السرية مثل كلمات السر الخاصة به، أو معلومات عن حسابه المصرفي.

ونصحت هيئة الاتصالات في تغريدة بحسابها على موقع ” تويتر ” ، الجمعة بالاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منفصل عن الشبكة واختبارها بشكل دوري، والتواصل فورًا مع المختصين في المنشأة للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.