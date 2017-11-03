زعر في القوات البحرية الأمريكية بسبب ” دببة ” روس

واشنطن(صدى):

اقتربت قاذفات قنابل نووية من القوات البحرية الأمريكية المتواجد على حدود كوريا الشمالية.

وذكر تقرير حديث للبنتاجون أن تلك الصدمة النفسية تسبب فيها الروس حينما اقتربت قاذفات قنابل نووية روسية من طراز ” تو-95 ” من حاملة الطائرات الأمريكية ” رونالد ريجان ” في بحر اليابان.

ووفقًا لموقع ” سبوتنيك ” فإن التقرير قال إن حاملة الطائرات الأمريكية وُضعت في حالة إنذار استدعت إرسال مقاتلات ” إف-18 ” لاعتراض قاذفات ” تو95 ” التي يسميها الخبراء العسكريون الأمريكيون بـ ” دببة بوتين النووية ” .

وظهرت قاذفات القنابل الروسية فوق بحر اليابان بعدما اقتربت قاذفات قنابل أمريكية من طراز ” بي-52 ” من حدود كوريا الشمالية.

وبحسب الموقع فإنه من الواضح أن الأمريكيين لم يتوقعوا ردًا كهذا من جانب موسكو؛ لذلك أذعرهم ظهور ” الدببة ” الروسية.