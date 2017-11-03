المدرب البرتغالي مورينيو أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي

ماجد محمد(صدى):

وصل جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، الذي يقوم بتدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إلى مدريد للمثول أمام المحكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي بقيمة 3.3 ملايين يورو.

ووصل ” مورينيو ” منفرداً إلى محكمة بوزويلو دي ألاركون الابتدائية، للإدلاء بأقواله، وأحاط به عدد كبير من وسائل الإعلام، ولكنه لم يدل بأي تصريحات قبل دخوله، وبدا هادئاً استعدادًا لحضور الجلسة.

وكان قاضي التحقيقات قد قرر استدعاء المدرب البرتغالي بعد تجهيز دعوى ضده من قبل قسم الجرائم الاقتصادية بنيابة مدريد، لتهربه من دفع 3.3 ملايين يورو خلال فترة تدريبه لريال مدريد في الفترة من (2010-2013) تخص حقوق الملكية الخاصة بصورته.