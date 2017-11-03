أخيرا.. معدن التيتانيوم بديلا لعظام الإنسان

موسكو(صدى):

توصل علماء روس إلى بديل للعظام التالفة لدى البشر، باستخدام خلطة معدنية مرنة من التيتانيوم.

وطور باحثون من الجامعة الروسية الوطنية للبحوث التكنولوجية مع زملائهم الكنديين خلطة معدنية ذات مرونة عالية يمكن استخدامها كبديل للعظام البشرية، بحسب مقالة نشرت في “ Materials Science and Engineering ” .

وكان العلماء في القرن العشرين قد أوضحوا أن العظام البشرية قد تنكسر وتتأذى في كثير من الأحيان بسبب أي مجهود صغير يقوم به الإنسان، فنمط الحياة المعاصرة أصبح أكثر ركودا وأقل حركة ونشاطا، ما أدى إلى تدهور قوة ومرونة العظام، وخاصة عند كبار السن الذين يتعرضون للكسور، وأصبح البشر بحاجة أكثر لمادة بديلة للعظام التالفة.

لذلك اقترح العلماء خلطة من سبائك التيتانيوم والزركونيوم والنيوبيوم، التي تشكل خلطة مقاومة للتآكل، وهذا أمر ضروري لأن جسم الإنسان يعد وسطا عدوانيا، يهاجم الأجزاء المعدنية إذا دخلته، وتعد هذه السبائك الجديدة غير سامة لجسم الإنسان.

وتتمثل أهمية إنتاج سبائك التيتانيوم-الزركونيوم-النيوبيوم في زراعة العظام، لأن هذا الخليط يستعيد شكله الأصلي عند تسخينه مهما تعرض للتجاعيد، وهذه الخاصية مفيدة جدا لزراعة العظام، فهي تستبعد أي تشوه يطرأ على البدائل المعدنية للعظام المزروعة مع مرور الوقت في جسم الإنسان.

وتعد صفة المرونة لهذا الخليط المعدني الجديد أهم صفة، فبدائل التيتانيوم القديمة كانت قوية لكنها لا تتمتع بالمرونة، فالحمل الزائد على الجسم الإنسان كان يقع على هذه البدائل القوية فقط، ما أدى لضعف العظام الأصيلة للجسم، وهذا يضعف صحة المريض، لذلك يعد ظهور هذه السبائك الجديدة طريق الخلاص من البدائل القديمة.