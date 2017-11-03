عضو شرف الشباب: سر نجاح الهلال التكاتف خلف رئيس النادي

طلال الغامدي(صدى):

قال عبد الله بن فيصل عضو شرف نادي الشباب إنه ” من المهم أن يجتمع أعضاء شرف الشباب في أقرب وقت ممكن لمناقشة أوضاع النادي، فتسرب اللاعبين المميزين من الشباب أثر على الفريق، وخروج نايف هزازي وناصر الشمراني أحدث ضجة ” .

وأضاف ” فيصل ” أن ” هناك عشوائية في اختيار اللاعبين والمدربين في الشباب، فمن متى الفريق يستقطب 10 لاعبين من خارج النادي ” .

وأوضح عبد الله فيصل أن خروج وليد عبد الله وحسن معاذ ومحمد العويس مجانا من الشباب أمر يستغرب على إدارة النادي، فمن حق جماهير الشباب على إدارة النادي معرفة كل التفاصيل، وأسباب خروج بعض اللاعبين وتدني مستوى الفريق.

وأشار إلى أنه طالب بإصلاح العديد من الأمور في الشباب، ولكن طلب منه الابتعاد قائلًا: ” قالوا لي خلنا نشوف شغلنا، أنا حالياً بعيد عن النادي مثلي مثل الجماهير أتابع أخبار الشباب من وسائل الإعلام ” .

وأردف أن أحد أسباب نجاح نادي الهلال هو ” تكاتف أعضاء الشرف خلف رئيس النادي، وهذا ما يجب أن نفعله في الشباب، فيجب على محبي الشباب الوقوف خلف طلال آل الشيخ ودعمه سواء كانوا يحبونه أو لا، فهو رئيس مكلف من الهيئة ” .