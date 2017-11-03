معارض فنية في بريطانيا وأمريكا تتعرض لنصب إلكتروني

لندن(صدى):

نفذ لصوص إلكترونيون عمليات نصب واحتيال عبر الإنترنت استهدفت معارض فنية ومؤسسات تعمل في تجارة الأعمال الفنية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

واخترق المهاجمون حسابات البريد الإلكتروني لوسطاء وتجار في هذا المجال وأرسلوا رسائل لمشترين بها فواتير مشتريات مكررة مع تغيير تفاصيل الحساب المصرفي.

وحددت صحيفة آرت نيوزبيبر، بعض صالات العرض في لندن والولايات المتحدة تعرضت لتلك الهجمات، فيما طالبت مجموعات تعمل في تجارة الفن العملاء بتوخي الحذر واليقطة.

ونجح المحتالون في رصد الرسائل الصادرة من حسابات البريد الإلكتروني لصالات عرض الأعمال الفنية، ثم استولت عليها وغيرت بياناتها.

وكان معرض روزنفيلد بورسيني في لندن واحدا من المؤسسات التي تعرضت للاحتيال الإلكتروني بعد الموافقة على بيع عمل فني.