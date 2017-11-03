بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يتألق بـ ” الأبطال ” ويفشل في ” الليجا “

نواف السالم(صدى):

على الرغم من هزيمة ريال مدريد في ويمبلي أمام توتنهام إلا أن كريسيانو رونالدو سجل هدف الفريق الأبيض الإسباني الوحيد في شباك الفرنسي هوغو لوريس بينما لم يسجل رونالدو في الليغا هذا الموسم سوى هدف وحيد.

سبب تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الناحية التهديفية في دوري الأبطال الأوروبي مقارنة بأداء اللاعب في الدوري الإسباني في الموسم الحالي, في إصابة جماهير ريال مدريد بحالة من الجنون .

وكان رونالدو قد تصدر قائمة المتنافسين للفوز بلقب البيتشيتشي، الذي توّج به في المواسم الخمسة الماضية مع ريال مدريد.

فيما سجّل البرتغالي 112 هدفاً في المسابقة، منها 96 هدفاً مع ريال مدريد في 92 مباراة. ويعتبر كريستيانو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خارج ملعب فريقه في دوري أبطال أوروبا برصيد 50 هدف.

وأصبح الدون هداف دوري الأبطال الأوروبي الأول برصيد 6 أهداف متفوقا على هاري كين 5 أهداف بن يدر وكافاني ونيمار وصلاح وتونسون 4 أهداف.