” بتكوين ” تضيف 1600 دولار لقيمتها خلال أسبوع

متابعات(صدى):

واصلت ” بتكوين ” كسرها للمستويات القياسية بتجاوز قيمتها 7450 دولارًا للعملة الواحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتبلغ مكاسبها بذلك ما يزيد على ألف دولار خلال هذا الأسبوع فقط.

وارتفعت ” بتكوين ” بنحو 6% إلى 7454 دولارًا في تمام الساعة 01:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة أسبوعية فاقت 20% من مستوى 5800 دولار المسجل بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقًا لبيانات ” كوين دسك ” .

ومع مكاسب هذا الأسبوع، تجاوزت القيمة السوقية لـ ” بتكوين ” 123 مليار دولار، تسيطر بها على الحصة الأكبر من سوق العملات الرقمية البالغ قيمته ما يزيد قليلًا على 190 مليار دولار.

وتأتي هذه المكاسب رغم الانتقادات التي تتعرض لها العملات الرقمية من قادة القطاع المالي، والتي كان آخرها على لسان رئيس مصرف ” كريدي سويس ” الذي وصف ” بتكوين ” بالمثال الدقيق للمضاربات والفقاعات، قائلًا إن البنوك تخشى الاقتراب منها نظرًا للأعمال المشبوهة التي تتصل بها.