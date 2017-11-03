رجل أعمال يتبرع بـ 10 قطع أراض لجمعية الإسكان ببريدة

سالم المطيري(صدى):

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل رجل الأعمال رجل الأعمال عبدالعزيز الدهش، لشكره على ما يقدمه للمنطقة من مبادرات اجتماعية، تعكس وفاءه ودعمه لقضايا المنطقة.

وكان رجل الأعمال عبد العزيز الدهش قد تبرع في وقت سابق، بعشر قطع أراض في شمال مدينة بريدة لجمعية الإسكان الأهلية بالمحافظة.

وعبر الأمير خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس الخميس لرجل الأعمال الدهش عن شكره، مشيراً أن الدعم الذي تم تقديمه للجمعية سيساعدها في تقديم مشروعات إسكانية للعديد من الأسر المحتاجة للسكن.

فيما أكد الدهش إن ما قدمه هو جزء يسير مما يستحقه هذا الوطن المعطاء، مبيناً أن ما وجده أبناء هذا الوطن من قيادتهم ووطنهم طوال عقود انعكس على أبنائه الذين يقدمون كل غال ونفيس له الآن.