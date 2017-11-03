إحباط تهريب كوكايين داخل قصص أطفال بألمانيا

برلين(صدى):

تمكنت سلطات الجمارك في مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا، إحباط تهريب كوكايين مخبأ داخل قصص أطفال.

وأعلنت السلطات اليوم الجمعة أن المخدرات، التي عثرت عليها في مركز البريد الدولي بمطار فرانكفورت، كانت داخل طردين قادمين من أوروغواي.

وبحسب البيانات، كان بداخل الطردين 400 غ من الكوكايين بقيمة سوقية تبلغ نحو 30 ألف يورو.

وذكرت السلطات أن المخدرات كانت مخبأة داخل كتابين كبيرين.وقالت المتحدثة باسم سلطات الجمارك إيزابيل جيلمان “ الأشعة السينية أظهرت ظلالاً غير عادية في الطردين، وعند فتح المغلفات ظهر مسحوق أبيض ” .