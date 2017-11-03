” الملل ” ضمن 4 أسباب رئيسة للطلاق بين أيّ زوجيْن

أماني الغامدي(صدى):

حدد خبراء العلاقات بين الأزواج عدة أسباب رئيسية قد تؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية، وكان المال والملل من تلك الأسباب التي حددها الخبراء بموقع ” بولد سكاي ” للأسرة والصحة، في 4 أسباب رئيسية.

المال.. بحسب الخبراء، يلعب المال دورًا شديد الحيوية في أيّ حياة زوجية، فإذا لم يستطع الزوجان حل المشكلات المالية، فسيحدث الطلاق؛ إن عاجلاً أو آجلاً.

افتقاد مهارات الاستماع.. يقول خبراء الزواج، عند كل مناقشة بين الزوجين، لو ظل كل طرف يعبّر عن معاناته وإحباطه دون الاستماع للطرف الآخر، ستزداد فرصة الطلاق بين الزوجين، ولا حل إلا أن يمتلك الزوجان مهارة الصبر والجلوس والاستماع للطرف الآخر، وهو يعبّر عن مشكلاته، ودون هذه المهارات، فالطلاق هو النهاية المحتومة.

الملل.. يقول الخبراء إن الحياة الزوجية التي يدب فيها الملل، يصبح على الزوجيْن أن يسعيا إلى التجديد وتقوية العلاقة، فإذا فشلا في هذا الأمر ربما ينتهي الأمر بالطلاق.

التوقعات المبالغ فيها عن الزواج.. يرى الخبراء أن الصورة الوردية التي يرسمها الطرفان للزواج، تصبح سبباً مباشراً وقوياً للطلاق، فالفتاة ترى في زوجها فارس الأحلام، وهو يراها فتاة أحلامه، ثم يصطدمان بالواقع، وتتحوّل الأحلام والتوقعات الوردية المنهارة إلى سبب للمشكلات والانفصال.