” الملل ” ضمن 4 أسباب رئيسة للطلاق بين أيّ زوجيْن
حدد خبراء العلاقات بين الأزواج عدة أسباب رئيسية قد تؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية، وكان المال والملل من تلك الأسباب التي حددها الخبراء بموقع ” بولد سكاي ” للأسرة والصحة، في 4 أسباب رئيسية.
المال.. بحسب الخبراء، يلعب المال دورًا شديد الحيوية في أيّ حياة زوجية، فإذا لم يستطع الزوجان حل المشكلات المالية، فسيحدث الطلاق؛ إن عاجلاً أو آجلاً.
افتقاد مهارات الاستماع.. يقول خبراء الزواج، عند كل مناقشة بين الزوجين، لو ظل كل طرف يعبّر عن معاناته وإحباطه دون الاستماع للطرف الآخر، ستزداد فرصة الطلاق بين الزوجين، ولا حل إلا أن يمتلك الزوجان مهارة الصبر والجلوس والاستماع للطرف الآخر، وهو يعبّر عن مشكلاته، ودون هذه المهارات، فالطلاق هو النهاية المحتومة.
الملل.. يقول الخبراء إن الحياة الزوجية التي يدب فيها الملل، يصبح على الزوجيْن أن يسعيا إلى التجديد وتقوية العلاقة، فإذا فشلا في هذا الأمر ربما ينتهي الأمر بالطلاق.
التوقعات المبالغ فيها عن الزواج.. يرى الخبراء أن الصورة الوردية التي يرسمها الطرفان للزواج، تصبح سبباً مباشراً وقوياً للطلاق، فالفتاة ترى في زوجها فارس الأحلام، وهو يراها فتاة أحلامه، ثم يصطدمان بالواقع، وتتحوّل الأحلام والتوقعات الوردية المنهارة إلى سبب للمشكلات والانفصال.
ابوباسم[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع ان اساس المشكلةفي النفسية هي التي يشعر من خلالها بالقلق وعدم الطمانينه في الحياة والستمرار .
ابوباسم[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 2 ساعتين
والأستمرار …للتصحيح
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11214 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔🤔
سنأخذ الخبر نقطه نقطه
بس بعد فنجان قهوه☕
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5960 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ممكن الطلاق ترا فيه كثير من الرحمة للطرفين
رعد ***[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطلاق مثل الموت كثيرة اسبابه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11214 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله نبدأ
المال …نعم يسبب مشكله للبعض وليس الكل …سأفسر هالنقطه على قطبين ..الاول عندما يكون الرجل مقتدر ماديا ولكن بخيل هنا الكارثه والحق واللوم على الزوج …وبالطبع هناك حالات طلاق حصلت بسبب البخل 😊
االثاني …عندما يكون الزوج ضعيف ماديا وابتلي بزوجه انانيه لاتفكر الا بنفسها هنا ستكون هي المذنبه والمخطئه وبالطبع سيحدث طلاق بسبب الانانيه
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.افتقاد مهارات الاستماع …..هذه عل قطبين ايضا …الاول عندما يكون الزوج متسلط يعاني جنون العظمه ولايسمع الا صوته …بالطبع سيحدث الطلاق
والثاني ..عندما تكون الزوجه انانيه سليطة لسان لاتحب الا نفسها هنا ايضا سيحدث الطلاق
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.الملل…لاارها سبب مقنع للطلاق ابدا 🤔…بل نقطه تافهه لان الحياة عموما رتيبه يجتاحها الملل من كل حدب وصوب وكل مانكسر الا يتصلح ولو الملل سبب للطلاق لما بقي اسره بالمجتمع 😊
.التوقعات المبالغ فيها عن الزواج …هذا راجع لعقلية الشخص وحدود تفكيره ..يعني حتى لو كنت تتخيل حالك في بلاد العجائب لايمكن ان تنسج احلام غير واقعيه 😂😂 ..فالزواج ليس جنه …هذا انتم في حياتكم اليوميه تجتاحكم المشاكل من كل حدب وصوب سواء على الصعيد الاسري او المهني او الاجتماعي …فكذلك الزواج مثل ذلك
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11214 ] نشر منذ 1 ساعة
كتت اتابع قناة الداعيه وسيم يوسف وجاه اتصال من وحده تقول …انا لسه عروس وفيه بيننا مشاكل 😂😂
قالها الشيخ ..ومالمطلوب مني يعني 🤔🤔… كلنا نتعرض للمشاكل وهل تتخيلين ان زوجتي تستقبلني بالورود والتراحيب ههههههههه ….كلها هكذا …ضحكني رد الشيخ بجد 😂😂
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.بعض العالم وربي حرام يتم تصنيفهم من البشر 😂😂😂 …يعني هل هذا سؤال يطرح على مفتي🤔🤔
انا اجزم ان صاحبة هالسؤال هي سبب المشاكل بسبب عقلها وتفكيرها الضحل
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.الحياة الزوجيه ليست جنه …بل مملكه تحتاج اداره لتبقى صرحا عامرا بالحب والراحه لكلا الطرفين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21204 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
رويزا[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
لالا الملل ماهو بسبب للطلاق
اسبابه واجد غير الملل
اموله حسستيني انك ببرنامج ههههههه بس باقي تقولين بعد الفاصل نرجع خخخخخ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15217 ] نشر منذ 1 ساعة
بالنسبه للمال الله يرزق وما ينسى عباده بس البعض يطمع ما عنده أي قناعه 😨
الحياه الزوجيه تحتاج للتفاهم والحكمه في حلها مو ع طول طلاق لأسباب تافهه مثل هاذي ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21204 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11214 ] نشر منذ 40 دقيقة
😂😂
روزا …الله يسعدك …بصراحه ياروزا هذه طبعي بالطرح
حتى الدكتوره قبل اسبوع قدمت امامها بحث مصغر قالت لي انتي ملكة الالقاء 😊
قالت تمتلكين اسلوب جميل بالطرح …لله الحمد بفضل ربي
وقبلها ..وحده من زميلات الدراسه دخلنا في نقاش وقالت لي اسلوبك يجذب المستمع للاصغاء
حتى لو الموضوع بسيط 😊 لله الحمد ايضا الف مره
فلاتظنين ياروزا اني اتصنع هذا الاسلوب بل ثقي تماما ان هذه طبعي وانا اشبه حروفي تماما 😊
روزا[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 32 دقيقة
اموله لاوالله موب قصدي تصنع وتسذا
بس حبيت امزح معتس خخخخخخخخ