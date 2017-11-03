سول تفرض عقوبات منفردة ضد كوريا الشمالية

سول(صدى):

عقد مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، اجتماعاً للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني برئاسة مستشار الأمن الوطني، جونغ وي يونغ، لبحث سبل فرض عقوبات منفردة على كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية عن عقوبات منفردة ضد كوريا الشمالية في مطلع الأسبوع القادم، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة في السابع من الشهر الجاري لكوريا الجنوبية.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تنظر فرض عقوبات منفردة ضد كوريا الشمالية منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم، 2375، في 11 سبتمبر لمعاقبة كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب إن الحكومة الكورية الجنوبية تعتقد بأنه من الضروري فرض عقوبات منفردة على كوريا الشمالية، تماشياً مع عقوبات مجلس الأمن الدولي.وأضاف أن الجانب الأمريكي طالب الحكومة الكورية الجنوبية بفرض العقوبات الإضافية، في إشارة إلى أهمية مغزاها بغض النظر عن عدم وجود آثارها الفعلية.