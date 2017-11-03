” إمارة عسير ” تنفي الشائعات التي صحبت هزة النماص

محمد بن طحيطح (صدى):

أكدت إمارة منطقة عسير أن الهزة الأرضية التي شهدتها تعرضت لها محافظة النماص فجر اليوم الجمعة، لم يكن لها أي تأثير يذكر.

ودعت الإمارة في بيانٍ لها إلى عدم نشر الشائعات بخصوص الهزة الأرضية واستقاء المعلومات عن طريق الجهات المسؤولة.

يشار أن المساحة الجيولوجية أعلنت، صباح اليوم، رصد هِزة أرضية على بُعد 16 كم – شمالي ‫النماص، بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، وتقع الهِزة على عُمق 9.1 كم.