مدرس إيراني يعتدي بوحشية على طالب أحوازي

طهران(صدى):

رفعت عائلة طفل تعرض للاعتداء الوحشي من قبل مدرس في الأحواز الإيرانية دعوى لدى دائرة التربية والتعليم ضد المدرس، في حين لم تهتم الإدارة لأمرهم ولم تبحث عن حل للأمر أو تحاسب المدرس أبدًا.

اعتدى مدرس إيراني يُدعى، رحمت الله بور، بالضرب على الطالب الأحوازي، أيوب حويزاوي، أمام التلاميذ بشكل عنفواني، بمدرسة “ شهيد ” بيت سياج ” الواقعة في حي كمبلو في مدينة “ الأحواز ” العاصمة لِاستقباله في الفصل بالصلاة على النبي، مما أدى إلى تمزق طبلة أذنه ونقله إلى المستشفى.

و “ أيوب ” طالب بالصف الثاني بالمرحلة الثانوية العامة، فيما يتبع المدرس الايراني “ رحمت ” لمكتب “ ا لزرادشتية ” التابع للسلطات الايرانية.

ونوهت المصادر، بأن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها وسبق أن قام مدرس فارسي آخر،بضرب تلميذ أحوازي بالغ من العمر 12 عامًا، في 14 أكتوبر الماضي، على أذنه في أحد مدارس مدينة “ السوس ” ، حينما أراد أن يغير مكانه في الصف، مما أدى إلى تمزيق طبلة أذنه وفقدانه للسمع، وفقًا لما أكده والد الطالب، رحيم عبد الخاني.

جدير بالذكر، أن ضرب التلاميذ الأحوازيين في المدارس والمدن والقرى الأحوازية على يد المدرسين الايرانيين، أصبح أمراً ِاعتياديًا يتكرر كل يوم، بما يخالف أعراف ومواثيق حقوق الإنسان والحق في التعليم بشكل إنساني.