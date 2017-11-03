بالصور.. افتتاح مهرجان أفلام الأطفال بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض

تركية البدر(صدى):

نيابة عن المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض محمد السيف افتتح المدير التنفيذي للمركز إبراهيم الجابر مساء أمس الخميس مهرجان أفلام الأطفال في دورته الأولى والذي شهد المهرجان حضورا كبيرا من الأطفال وعائلاتهم، إضافة لطلبة المدارس، حيث سيقام أيام 17 نوفمبر، و 18 و 29 ديسمبر.

وتم خلال حفل الافتتاح عرض ثلاثة أفلام للأطفال الأول فيلم ياباني بعنوان (أصوات من نجم بعيد) والفلمان الآخران سعوديان هما فيلم (مهمة طفل) للمخرج ممدوح سالم، وفيلم (السيكل) للمخرج محمد سلمان.

وقد استمتع الحضور بالأفلام التي شاهدها وتفاعل معها حيث كانت ليلة مبهجة أظهرت مدى تعطش الجمهور السعودي لحضور مثل هذه البرامج والفعاليات الهادفة.

كما تم تخصيص الفترة الصباحية لطلبة المدارس، حيث زار المركز في الفترة الصباحية 15 مدرسة من طلاب المدارس للبنين إضافة إلى ١٤ من مدارس البنات واستمتعوا بعرض الأفلام ومشاهدتها.

وكان اختيار الأفلام تم من قبل لجنة فنية حددتها إدارة المهرجان مكونة من رجا المطيري الناقد السينمائي، والمشرف عبدالرحمن الجاسر من إدارة التعليم، ومشعل العنزي ناقد فني، وقد أكدت إدارة المهرجان بأن عرض الأفلام يوم 17 نوفمبر سيكون مفاجأة للجمهور، حيث سيشهد المهرجان مشاركات لعدد من الدول العربية والعالمية المشهورة بإنتاج الأفلام وخاصة تلك الموجهة للطفل ومنها، جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين والإتحاد الأوروبي واليابان والهند وكوريا الجنوبية.

ويعد هذا المهرجان إضافة جميلة لخارطة المهرجانات التي تقام في المملكة نظراً لتطلعات المسئولين الكبيرة لمثل هذه النوعية من المهرجانات، حيث يهدف إلى جلب أبرز الأفلام وعرضها للأطفال في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توجه المركز بدعم من وزارة الثقافة والإعلام لتقديم عروض متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.

وقد حضر المهرجان عدد من نجوم الفن المعروفين، والأطفال المشهورين في برامج التواصل الاجتماعي، دعما لهذه الفعالية.