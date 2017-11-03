” العمل ” : تتفاعل مع شكوى تجاه منشأة بجازان

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فريق التفتيش التابع لفرع الوزارة في منطقة جازان وقف ميدانيا على قضية إحدى المنشآت بمحافظة بيش، على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين فيها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي زار مع فريق التفتيش، المنشأة واجتمع بالمسؤولين فيها، للتأكد من وضعها ومراجعة السجلات والبيانات المتعلقة بها والسعوديين العاملين فيها، كما التقى مدير عام الفرع العاملين السعوديين، واستمع إلى تفاصيل شكواهم ومطالبهم، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للسعوديين في المنشأة.

وأكد أباالخيل أن الوزارة مستمرة في الوقت الحالي في متابعة الموضوع بالتواصل مع مسؤولي المنشأة، بالإضافة إلى العاملين السعوديين.