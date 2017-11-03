وزارة التعليم تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد

حمود العنزي(صدى):

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد نشرت وزارة التعليم على نطاق واسع تعميمًا بجميع الإدارات بالمناطق والمحافظات، بضرورة الاحتفاء بهذا اليوم الذي يوافق الأحد 22/3/1439هـ، ووجهت بذلك جميع جامعاتها والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة ” التعليم العام والجامعي ” وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

وألزم التعميم مديري جميع قطاعات الوزارة بالاطلاع والتوجيه والاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد وتزويدها بتقرير عما تم انجازه في هذا الشأن لإرساله للهيئة .

وطالب التعميم بتنظيم برامج وأنشطة تهدف إلى التوعية بأهمية النزاهة أو الأنشطة المقترحة بالنسبة للتعليم العام ما يتعلق بالإذاعة المدرسية وحصص النشاط الطلابي وإقامة معارض توعوية تعزز من قيم النزاهة وعمل لوحات جدارية عن قيم النزاهة ودعم أنشطة نزاهة بالجامعات والكليات فيما يخص التعليم العالي ويمكن الاستفادة من المنشورات التوعية في موقع هيئة مكافحة الفساد.