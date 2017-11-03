تدريبات لسلاح الجو الأمريكي في سماء كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

أجرتا قاذفتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي، تدريبات فوق كوريا الجنوبية مما يزيد من التوتر مع كوريا الشمالية، قبل أيام من جولة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب بالمنطقة سعيا لإيقاف البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أول من أورد اليوم الجمعة نبأ التدريبات التي جرت أمس، وقالت إنها ضمت مقاتلات كورية جنوبية ويابانية وتركزت على “ التدريب على ضربة نووية مفاجئة ” .

وقالت الوكالة “ الواقع يظهر بوضوح أن الإمبرياليين الأمريكيين الأشبه بأفراد العصابات هم نفسهم الذين يفاقمون الوضع في شبه الجزيرة الكورية ويسعون لإثارة حرب نووية ” .

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى آسيا يوم الأحد، وأن يبدأ أولى جولاته بالمنطقة بعد توليه الرئاسة بزيارة اليابان قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية والصين ثم فيتنام والفلبين.

وكانت سلسلة تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية وسادس وأكبر تجاربها النووية بمثابة أكبر تحد دولي يواجه ترامب.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الهدف من زيارة ترامب هو زيادة الدعم الدولي للمساعي الرامية لحرمان كوريا الشمالية من الموارد كوسيلة ضغط لإجبارها على التخلي عن الأسلحة النووية.