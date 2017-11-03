بالفيديو.. مسنة تغني لدمية على أنها حفيدتها

نورة الشهري(صدى):

أثارت سيدة مسنة تعاني من مرض الخرف موجة من الحزن بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر ابنتها ، مقطع فيديو لها بينما تغني لدمية معتقدة أنها حفيدتها.

ظهرت المرأة البالغة من العمر 94 عامًا من برمنجهام في مقطع الفيديو ، تغنى للدمية معتقدة أنها حفيدتها وهو ما أعاد إليها الابتسامة مرة أخرى، حيث كانت نادرا ما تبتسم لبناتها حتى أحضرت إحداهن الدمية والتي أسعدتها أخيرًا.