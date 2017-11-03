” الأحوال المدنية ” ترد على مزاعم شخص ادعى سرقة جنسيته

علي القحطاني(صدى):

ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الجمعة، على مزاعم شخص ظهر في مقطع فيديو ادعى أن شخصاً آخر سرق جنسيته وحاول دهسه بالسيارة وأن معاملته في الأحوال المدنية بصبيا وجازان معطلة منذ 39 عاماً.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الشخص المشار إليه تم البحث في السجلات ولم يتضح أنه سبق أن مُنح حفيظة نفوس، ورقم الحفيظة الذي يدعي أنه له هو في الحقيقة يخص شخصًا آخر، ولم تثبت صحة ادعائه.

وكان الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى أن شخصاً قام بسرقة هويته وحمل نفس اسمه، زاعماً أن لديه زوجتان و20 طفلاً، مناشدًا الجهات المسؤولة إنصافه.

ودفعت مزاعم الشخص وتداول المقطع بشكل لافت على مواقع التواصل إلى تحري وكالة الأحوال المدنية وتوضيح الأمر، نافية بذلك مزاعمه وادعاءه.