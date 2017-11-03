تخصيص 800 مليون ريال لتأمين مدارس المملكة

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم، إن هناك العديد من الأمور السلبية في عوامل الأمن والسلامة بمدارس المملكة.

وأضاف ” الحربي ” ، خلال حواره مع برنامج ” المرصد ” على قناة ” الاقتصادية ” ، أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 800 مليون ريال لمواجهة تحديات هذا الملف.

وتابع، أن إدارته معنية بتوفير الأمن والسلامة لأكثر من 38 ألف منشأة تعليمية في المملكة، تضم أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 70 ألف معلم ومعلمة، وإداري وإدارية.

وأوضح المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى وجود مبادرة للتوسع في تطبيق الحراسات الأمنية على المدارس، وأوضح أنها مطبقة في 100 مدرسة في الرياض والقصيم هذا العام، على أن يتم تطبيقها في 1000 مدرسة العام المقبل، قبل أن يصل العدد الإجمالي إلى 9000 مدرسة في 2020.