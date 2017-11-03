فصل التوأم السوداني ” جود وجنا ” بمستشفى الملك عبدالله في الرياض الأحد القادم

سعيد العجل(صدى):

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظة الله- يقوم الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية الفصل للتوأم السوداني جود وجنا يوم الأحد 16/2/1439 الموافق 5/11/2017 بإذن الله تعالى بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

صرح بذلك معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام علي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي.

وأوضح معاليه أن التوأم إناث وتبلغان من العمر قرابة 13 شهرًا و ملتصقتان بمنطقتي الصدر والبطن، كما أن هناك اشتراك بالكبد وأغشية القلب و تعانيان من صعوبات في التنفس مع فشل جزئي بالرئتين والتهابات متكررة بالصدر ولديهما عيوب خلقية في الأوردة الرئوية .

وبين معاليه أن نسبة نجاح العملية الجراحية 60% باْذن الله تعالى.

ورفع الدكتور الربيعة باسمه وباسم كافة الفريق الطبي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام ولي العهد الأمين على هذه اللفتة الإنسانية الحانية سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين و جميع أفراد الشعب السعودي الوفي وأن تتكلل هذه العملية بالنجاح والتوفيق.

ومن جانبه رفع معالي الدكتور بندر القناوي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمونه من دعم كبير للقطاع الصحي بوزارة الحرس الوطني.