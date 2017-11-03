إلغاء الحدث السنوي لمعرض الطيور عقب سرقة النادرة منها
ألغى منظمو معرض للطيور في بلدة نوينن الهولندية ، الحدث السنوي هذا العام بعد سرقة 200 من الأنواع النادرة والغريبة خلال الليل.
وأكدت مصادر إعلامية هولندية ، بأن الغنيمة المسروقة تشمل بعض الطيور الاستوائية النادرة وتصل قيمة كل منها إلى 400 يورو.
وسرقت الطيور ومنها طيور الكناري في الليلة التي تسبق افتتاح المعرض المقام بإقليم ” نورد-برابنت ” جنوب البلاد، وقد سرق نحو نصف الطيور المقرر عرضها في المعرض وعددها 435 طائرًا بعدما تسلل اللصوص من نافذة واستولوا عليها ونقلوها داخل شاحنة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37142 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاغرابه .. السرقه عندهم مثل تنفس الهوا ,,