إلغاء الحدث السنوي لمعرض الطيور عقب سرقة النادرة منها

أمستردام(صدى):

ألغى منظمو معرض للطيور في بلدة نوينن الهولندية ، الحدث السنوي هذا العام بعد سرقة 200 من الأنواع النادرة والغريبة خلال الليل.

وأكدت مصادر إعلامية هولندية ، بأن الغنيمة المسروقة تشمل بعض الطيور الاستوائية النادرة وتصل قيمة كل منها إلى 400 يورو.

وسرقت الطيور ومنها طيور الكناري في الليلة التي تسبق افتتاح المعرض المقام بإقليم ” نورد-برابنت ” جنوب البلاد، وقد سرق نحو نصف الطيور المقرر عرضها في المعرض وعددها 435 طائرًا بعدما تسلل اللصوص من نافذة واستولوا عليها ونقلوها داخل شاحنة.