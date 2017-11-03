شاب يعتدي جنسياً على والدته عقب اتهامه بأغتصاب صديقته

لندن(صدى):

أقدم شاب بريطاني في الـ29 من العمر ، على ارتكاب جريمة زنا محارم ، بتعديه جنسياً على والدته ، عقب أتهامه بأغتصاب صديقته .

وقال ضابط بشرطة ليفربول ، أن المتهم قد هاجم أمه في سريرها وهو تحت تأثير مخدر الكوكاين ويحمل مفكاً، وذلك بعدما أُطلق سراحه بكفالة مالية في قضية الاعتداء الجنسي على صديقته.

ويقبع المتهم الآن في الحبس لقضاء حكم بالسجن مدة 15 سنة، صدر بحقه في قضية اغتصاب صديقته من قبل المحكمة الملكية في ليفربول.