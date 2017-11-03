دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الفشل في الالتزام بشروط ترخيص البرمجيات

متابعات(صدى):

أقامت شركة كوالكوم دعوى قضائية أخرى ضد شركة آبل متهمة شركة تصنيع هواتف آيفون بالفشل في الالتزام بشروط ترخيص البرمجيات.

وتتواصل معركة تراخيص براءات الاختراع بين كوالكوم وآبل بالمضي قدماً، وقالت إن آبل قد استخدمت إمكانية وصول لمشاركة معلومات برمجية سرية خاصة بشركة كوالكوم من أجل مساعدة شركة تصنيع الرقائق إنتل المنافسة لكوالكوم.

وجاء في الدعوى المرفوعة عبر محكمة ولاية كاليفورنيا في سان دييغو أن آبل قد قامت بخرق عقد بين الشركتين يحدد كيفية استخدام البرمجيات اللازمة لجعل الرقائق تعمل مع الأجزاء الأخرى من الهواتف المحمولة والتواصل مع الشبكات.

وتتصاعد النزاعات القانونية بين آبل وكوالكوم بشأن رسوم ترخيص التكنولوجيا التي تفرضها شركة كوالكوم على براءات الاختراع التي تغطي أساسيات عمل أنظمة الهاتف المحمول.

وتقول شركة آبل إن كوالكوم تحصل بشكل غير عادل على الكثير من الأموال وتستفيد من مركزها القوي فيما يخص تصنيع الرقائق بشكل غير قانوني، في حين تشير شركة تصنيع الرقائق إلى أن آبل، وهي واحدة من أكبر زبائنها، قد كذبت على المنظمين في محاولة غير عادلة لتخفيض المستحقات المترتبة عليها، وتستعمل آبل أجهزة مدوم كوالكوم، وهي رقائق تعمل على ربط هواتف آيفون مع الشبكات الخلوية.

وتزعم شركة تصنيع الرقائق في أحدى دعوى قضائية إلى أن آبل فشلت في حماية برمجياتها، ولا تسمح لها بإجراء عملية مراجعة وتدقيق حول كيفة تعاملها مع البرمجيات.

وهو التزام مدرج في العقد الموقع بين الشركتين، وقدمت شركة آبل طلب بريد إلكتروني للحصول على معلومات خاصة من شركة كوالكوم حول تكنولوجيا تحميل البيانات مع تواجد مهندس من إنتل في قائمة البريد الإلكتروني.

وتريد شركة تصنيع الرقائق من المحكمة بأن تعلن أن آبل قد خرقت الاتفاق، وتريد الحصول على تعويض عن الأضرار.