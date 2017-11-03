إدارة الهلال تسلم مكافأة تركي آل الشيخ إلى اللاعبين
كشفت مصادر هلالية أن إدارة الهلال سلمت اللاعبين المكافأة التي قدّمها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وبواقع 100 ألف ريـال نظير التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.
وكان آل الشيخ قد بارك تأهل نادي الهلال إلى نهائي أبطال آسيا قائلاً: ” يسرني تقديم مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب، مبروك للوطن الغالي ” .
وأضاف: بإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 1 ساعة
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لكم الله يا الفرق الاخرى
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21191 ] نشر منذ 1 ساعة
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5267 ] نشر منذ 47 دقيقة
من أراد ان يرى الهلال عليه ان يرفع راسه فوق للسماء (( الزعيم ))
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 38 دقيقة
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تخيل لاعيبة النصر قاعدين يشيكون
على حساباتهم
ويطلعلهم جحفلي
ويغني وينك ياحبيبي اشتقنالك