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إدارة الهلال تسلم مكافأة تركي آل الشيخ إلى اللاعبين

إدارة الهلال تسلم مكافأة تركي آل الشيخ إلى اللاعبين
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر هلالية أن إدارة الهلال سلمت اللاعبين المكافأة التي قدّمها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وبواقع 100 ألف ريـال نظير التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكان آل الشيخ قد بارك تأهل نادي الهلال إلى نهائي أبطال آسيا قائلاً: ” يسرني تقديم مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب، مبروك للوطن الغالي ” .

وأضاف: بإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههه

لكم الله يا الفرق الاخرى

[ عدد التعليقات: 21191 ] نشر منذ 1 ساعة

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[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 38 دقيقة

هههههههههههههههههههه
تخيل لاعيبة النصر قاعدين يشيكون
على حساباتهم
ويطلعلهم جحفلي
ويغني وينك ياحبيبي اشتقنالك

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