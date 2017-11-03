إدارة الهلال تسلم مكافأة تركي آل الشيخ إلى اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر هلالية أن إدارة الهلال سلمت اللاعبين المكافأة التي قدّمها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وبواقع 100 ألف ريـال نظير التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكان آل الشيخ قد بارك تأهل نادي الهلال إلى نهائي أبطال آسيا قائلاً: ” يسرني تقديم مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب، مبروك للوطن الغالي ” .

وأضاف: بإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً.