مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار

مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت السلطات المغربية مقتل شخص بالرصاص وإصابة اثنان آخرين مساء أمس الخميس في مراكش، ورجحت أن تكون تصفية حسابات.

وكشفت السلطات في بيان أن شخصا تعرض بأحد المقاهي المتواجدة بالحي الشتوي بمراكش، لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية، مما أدى إلى مصرعه في الحين، كما أصيب شخصان آخران من رواد المقهى بشظايا أعيرة نارية.

ومن التحريات تبين أن الشخص المتوفى كان مستهدفا، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية.

وأشارت السلطات الى أنه تم فتح بحث من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف المعتديين اللذين لاذا بالفرار.