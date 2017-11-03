” النصر ” يرفض العروض المقدمة للثنائي غالي وجيبور

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر رفضت مناقشة العروض الشفهية المقدمة من أجل ثنائي الفريق المحترف حسام غالي وويليام جيبور.

وأوضحت أن نادي الزمالك المصري عرض التعاقد مع المهاجم الليبيري بشكل شفهي بينما يرغب أحمد حسام “ ميدو ” مدرب وادي دجلة في التعاقد مع حسام غالي لاعب الوسط وقائد النصر.

يشار أن الثنائي غالي وجيبور تعرضا لانتقادات جماهيرية قاسية بسبب تواضع أداء كلا منهما في الوقت الحالي، وينوي النصر منح الثقة الكاملة للثنائي ومن ثم تقييم أداء كلا منهما في يناير المقبل.