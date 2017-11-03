بالصور.. رجل يعتدي على طفله الرضيع يثير الغضب بالفيسبوك

نورة الشهري(صدى):

تجرد أب من الرحمة والأبوه واقدم علة الأعتداء على طفله الرضيع ما اسفر عن إصابته بكدمات في وجهه ، ما أثار موجه من الغضب العارم بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعى .

وكان تم تداول عدد من الصور لأحد الأطفال الرضع وهو يظهر على آثار علامات ضرب مبرح على الوجه والجسد من قبل والده.

وأثارت تلك الصور غضب نشطاء ” فيسبوك ” ، بسبب ضرب طفل بمثل هذه القسوة، مؤكدين أن من يفعل ذلك في طفل فهو لا يمكن أن يكون أبا.