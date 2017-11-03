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بالصور.. رجل يعتدي على طفله الرضيع يثير الغضب بالفيسبوك

بالصور.. رجل يعتدي على طفله الرضيع يثير الغضب بالفيسبوك
نورة الشهري(صدى):

تجرد أب من الرحمة والأبوه واقدم علة الأعتداء على طفله الرضيع ما اسفر عن إصابته بكدمات في وجهه ، ما أثار موجه من الغضب العارم بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعى .

وكان تم تداول عدد من الصور لأحد الأطفال الرضع وهو يظهر على آثار علامات ضرب مبرح على الوجه والجسد من قبل والده.

وأثارت تلك الصور غضب نشطاء ” فيسبوك ” ، بسبب ضرب طفل بمثل هذه القسوة، مؤكدين أن من يفعل ذلك في طفل فهو لا يمكن أن يكون أبا.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

طفل بريء يعامل بقسوة

[ عدد التعليقات: 37142 ] نشر منذ 39 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, مايستاهل اسم ابو ,,

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