بالصور.. رجل يعتدي على طفله الرضيع يثير الغضب بالفيسبوك
تجرد أب من الرحمة والأبوه واقدم علة الأعتداء على طفله الرضيع ما اسفر عن إصابته بكدمات في وجهه ، ما أثار موجه من الغضب العارم بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعى .
وكان تم تداول عدد من الصور لأحد الأطفال الرضع وهو يظهر على آثار علامات ضرب مبرح على الوجه والجسد من قبل والده.
وأثارت تلك الصور غضب نشطاء ” فيسبوك ” ، بسبب ضرب طفل بمثل هذه القسوة، مؤكدين أن من يفعل ذلك في طفل فهو لا يمكن أن يكون أبا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
طفل بريء يعامل بقسوة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21191 ] نشر منذ 1 ساعة
يا قلبي عليه الله لايربح من اب ذا ما يفهم شي وانت تضربه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37142 ] نشر منذ 39 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مايستاهل اسم ابو ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15216 ] نشر منذ 22 دقيقة
حسبك الله