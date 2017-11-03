السفير العراقي لدى المملكة يكشف موقف منفذي عرعر وجميما

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي العاني، أن منفذ عرعر مفتوح رسمياً، وهناك صيانة في الجانب العراقي ستكتمل خلال أيام قليلة، وستبدأ الشاحنات بالدخول إلى العراق عن طريقه، وستكون البداية بساحة جمركية للتبادل التجاري بين البلدين، وأشار إلى أن منفذ جميما من جهة مدينة رفحاء يحتاج إلى بناء من الجانبين والقرار صدر بفتحه.

وقال السفير العراقي إن عودة العلاقات السعودية العراقية إلى سابق عهدها أمر مفرح للجميع، لافتاً إلى أن الزيارات التجارية والرسمية مستمرة، ومؤكداً أن وصول الخطوط السعودية إلى العراق بهذا الكم الكبير من الرحلات يجسد حرص الحكومتين على إعادة العلاقات إلى سابق عهدها.

وأوضح أنه سيتم ترتيب دخول المواطنين إلى العراق، بعد أن يكون الطريق إلى بغداد سالكاً وآمناً، مبينا أن ما يعيق هذه الخطوة حالياً أمور إدارية وفنية.

وأضاف: هناك وفود رسمية من البلدين ستصل إلى الرياض وبغداد مثل وفد رجال الأعمال العراقي برئاسة وزير التجارة، إضافة إلى وفود رسمية على مستوى الوزراء سيعلن عنها في حينه.