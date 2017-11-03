بالفيديو.. فضيحة أخلاقية لمخرج سوري ادعى تلقيه ” طعنه ” من أجل الشهرة

دمشق(صدى):

#أطالب بمحاكمة بايزيد، هاشتاق انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور عدد من المقاطع المصورة، التي توضح حقيقة ” طعنة غدر ” الملفقة التي ادعها المخرج السوري محمد بايزيد، ونال على إثرها تعاطف الجميع. لينقلب السحر على الساحر، ويتحول المخرج الشاب بين ليلة وضحاها من مجني عليه لجاني، ويتضح أن الطعنة لم تكن إلا من ” صديق ” .

وكان ” بايزيد ” قد ادعى في العاشر من أكتوبر الماضي أنه تعرض لمحاولة اغتيال في اسطنبول، حين هاجمه شخص وطعنه في كتفه، بينما كان في سيارة صديقه سلامة عبدو، الذي تحدثت معه وسائل الإعلام في حينه للاستفسار عن الحادث، كونه الشاهد العيان الوحيد. وبعد أن انتشر الخبر على أن بايزيد طعن في صدره أوضح سلامة خلال حديثه للإعلام أن الطعنة أتت في أعلى الكتف.

ظهر ” بايزيد ” في 5 فيديوهات مسربة يرسم وينسق مع شخص آخر لم يظهر وجهه واضحًا في الفيديو، عملية ” اغتياله ” المزعوم، ويرسم سيناريوهات عديدة منها ما الذي يمكن أن يحصل في حال فشلت تلك اللعبة التي وصفها العديد من السوريين على مواقع التواصل بالقذرة.

إلا أن سلامة الذي نفى فيما بعد علمه بمخطط ” بايزيد ” ، تدور الشكوك حوله أيضاً لاسيما وأن المخرج تحدث في أحد الفيديوهات المسربة عن سيناريو أن يأخذ شخص ما ويرجح أن يكون سلامة نفسه جوال ” بايزيد ” ويكتب منه عن تعرض الأخير لطعن، وهو ما حصل فعلاً في حينه. وظهر بايزيد في الفيديو يقول: ” أنا خلال ساعات حكون أشهر شخص بالميدل ايست ” .

كما بدا لاهثاً للاستفادة إلى أقصى الحدود مما سيحصل، قائلاً إنه يريد أن يحول تلك الضجة التي ستنجم عن انتشار خبر محاولة اغتياله إلى فعل، من أجل تمويل الفيلم واستقطاب من يستطيع أن يدفع.

قوبل المخرج السوري بهجوم عليه ووصفه بشتى الأوصاف من وصولي إلى متاجر بالقضية السورية، إلى شخص ” بلا ضمير ” .. وغيرها الكثير من الألفاظ التي كيلت له، غير أنه بعد تلك الفضيحة المدوية التي أنهت بكل تأكيد مسيرته ” الأخلاقية ” قبل المهنية بالنسبة للعديد من السوريين، ظهر بكل ثقة ليوضح ما جرى ولينفي الأمر جملة وتفصيلاً مدعيًا أنه مجرد سيناريو لفيلم يعده.