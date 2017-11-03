” التعليم ” توافق على تغطية الأسوار الخارجية للمدارس بكاميرات مراقبة

عادل الحربي(صدى):

أكد المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي أن الوزارة وافقت على تغطية الأسوار الخارجية للمدارس بكاميرات للمراقبة للتغلب على أزمة نقص حراس الأمن.

وقال الحربي ، إن إدارته معنية بتوفير الأمن والسلامة لأكثر من 38 ألف منشأة تعليمية في المملكة، تضم أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 70 ألف معلم ومعلمة، وإداري وإدارية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 800 مليون ريال لمواجهة تحديات هذا الملف.

ولفت إلى أن هناك مبادرة للتوسع في تطبيق الحراسات الأمنية على المدارس، مشيراً أنها مطبقة في 100 مدرسة في الرياض والقصيم هذا العام، على أن يتم تطبيقها في 1000 مدرسة العام المقبل، قبل أن يصل العدد الإجمالي إلى 9000 مدرسة في 2020.