بايرن ميونخ يبحث عن مهاجم بديل

عبدالله سعيد(صدى):

بدأ النادي البافاري مهمة البحث عن مهاجم جديد، ويتداول الإعلام الألماني عدة أسماء أبرزها البوسني إدين دجيكو.

ووجد نادي بايرن ميونخ صعوبة بالغة في إيجاد بديل لمهاجمه المصاب روبيرت ليفاندوفسكي، الذي غاب عن المباراة التي جمعت بطل الدوري الألماني وفريق سلتيك غلاسكو الإسكتلندي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورغم انتهاء المباراة بفوز الفريق البافاري 2ـ1، إلا أن المدرب يوب هاينكس لم يكن راضياً عن أداء فريقه.

وفي غياب هداف الفريق ليفاندوفسكي، اضطر المدير الفني البافاري إلى الاعتماد على الهولندي أرين روبن كرأس حربة، وهو تناوب على هذا المركز مع زميليه خاميس رودريغيز وكينغسلي كومان.

وذكرت تقارير صحافية متفرقة أن نادي بايرن ميونيخ بدأ يبحث بجدية عن رأس حربة جديد ليكون بديلا لليفاندوفسكي، ويبدو أن النادي البافاري يرى في قلب هجوم فريق روما الإيطالي إدين دجيكو المهاجم الأمثل، الذي يمكنه أن يلعب دور البديل في حال غياب ليفاندوفسكي.

وأكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميدزيتش، لمجلة “ سبورت بيلد ” الألمانية أنه بصدد البحث عن مهاجم بمواصفات معينة كبديل لليفاندوفسكي.