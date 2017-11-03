بالفيديو.. 6 أفكار رائعة لإخفاء النقود
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يعرض العديد من الأفكار الرائعة لإخفاء النقود حتى لا يتمكن أحد من سرقتها ، واثار الفيديو اعجاب الآلاف بالفيسبوك .
ومن هذه الطرق :
– داخل فرشاة الشعر
– داخل أحمر الشفاه
– اللبان
– داخل الحذاء
– جراب الهاتف الجوال
– وعلبة معجون الأسنان
منشن لصحبك اللى بيعمل كده 😁😎😉
Posted by ذكريات من زمن فات on Friday, October 27, 2017
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5706 ] نشر منذ 1 ساعة
من قله الآماكن😁😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37142 ] نشر منذ 10 دقائق
إذا ضاع الإيمان فلا أمان ,,
,, نشكر الله على حلاوة الإيمان والأمان ,,