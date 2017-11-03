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بالفيديو.. 6 أفكار رائعة لإخفاء النقود

بالفيديو.. 6 أفكار رائعة لإخفاء النقود
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يعرض العديد من الأفكار الرائعة لإخفاء النقود حتى لا يتمكن أحد من سرقتها ، واثار الفيديو اعجاب الآلاف بالفيسبوك .

ومن هذه الطرق :

– داخل فرشاة الشعر
– داخل أحمر الشفاه
– اللبان
– داخل الحذاء
– جراب الهاتف الجوال
– وعلبة معجون الأسنان

 

منشن لصحبك اللى بيعمل كده 😁😎😉

Posted by ‎ذكريات من زمن فات‎ on Friday, October 27, 2017


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37142 ] نشر منذ 10 دقائق

إذا ضاع الإيمان فلا أمان ,,

,, نشكر الله على حلاوة الإيمان والأمان ,,

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