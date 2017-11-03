بالفيديو.. 6 أفكار رائعة لإخفاء النقود

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يعرض العديد من الأفكار الرائعة لإخفاء النقود حتى لا يتمكن أحد من سرقتها ، واثار الفيديو اعجاب الآلاف بالفيسبوك .

ومن هذه الطرق :

– داخل فرشاة الشعر

– داخل أحمر الشفاه

– اللبان

– داخل الحذاء

– جراب الهاتف الجوال

– وعلبة معجون الأسنان