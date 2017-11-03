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  3. سعود الصرامي يتحدث عن صحة هدف الشباب في الهلال

سعود الصرامي يتحدث عن صحة هدف الشباب في الهلال




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات

وانت مسكين لانك تتبع قانون الهلال ولا تتابع قانون كرة القدم
والله ان الهلال مسبب لكم ازمة خلكم تتركون تشجيع ناديكم
وتشتغلون مؤالفين قوانين للهلال

[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابو خمسه يفتي هههههههههههه

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