سعود الصرامي يتحدث عن صحة هدف الشباب في الهلال

الجمعة 3
نوفمبر
وانت مسكين لانك تتبع قانون الهلال ولا تتابع قانون كرة القدم
والله ان الهلال مسبب لكم ازمة خلكم تتركون تشجيع ناديكم
وتشتغلون مؤالفين قوانين للهلال
ابو خمسه يفتي هههههههههههه
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الملكي الهلالي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
وانت مسكين لانك تتبع قانون الهلال ولا تتابع قانون كرة القدم
والله ان الهلال مسبب لكم ازمة خلكم تتركون تشجيع ناديكم
وتشتغلون مؤالفين قوانين للهلال
صداوي[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو خمسه يفتي هههههههههههه