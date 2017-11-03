بالفيديو.. مواطن يخترع طريقة لتوليد الكهرباء بالطرقات المؤدية لمدينة ” نيوم “

نايف السالم(صدى):

أهدى مبتكر اختراع جديد لتوليد الطاقة ، إلى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، شارحًا فكرة اختراعه بعبور السيارات على اسطوانات بلاستيكية مثبتة على الطرقات المؤدية إلى مدخل مدينة ” نيوم ” ، وذلك للاستفادة من احتكاك الإطارات على الإسفلت؛ وتوليد الطاقة.

وتم تسجيل اختراع المواطن مشعل الهرساني في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد 72 ساعة من تدشين مشروع ” نيوم ” ، ويهدف الاختراع الذي سيوضع في شوارع المدينة؛ إلى جعل كل من يعبر بسيارته على هذه الاسطوانات مشاركًا في توليد الطاقة.

جديرًا بالذكر أن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، كان قد كشف الستار عن مشروع مدينة المستقبل ” نيوم ” ضمن فعاليات منتدى ” مبادرة مستقبل الاستثمار ” الذي عقد في الرياض، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030. وتبلغ قيمة المدينة التي ستمتد حتى خارج حدود المملكة 500 مليار دولار.