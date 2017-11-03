الأمم المتحدة: الروهينجا المسلمة أكبر أقلية بلا جنسية في العالم

نيويورك(صدى):

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة إن أقلية الروهينجا المسلمة في دولة ميانمار ذات الغالبية البوذية تشكل أكبر أقلية بلا جنسية في العالم، مع هروب 600 ألف شخص من العنف والاضطهاد منذ شهر أغسطس ولجوئهم إلى بنجلاديش، وأن أن هناك على الأقل ثلاثة ملايين شخص حول العالم بلا جنسية، غالبيتهم من الأقليات وهو وضع يحرمهم من الهوية والحقوق وفرص العمل غالبا.

ومن جانبها قالت كارول باتشلور، مديرة قسم الحماية الدولية بالمفوضية إنه ” إذا كنت تعيش في هذا العالم بلا جنسية فأنت بلا هوية وبلا توثيق وبلا حقوق أو استحقاقات نعتبرها أمورا مسلما بها، كالحصول على وظيفة وتلقي تعليم وأنت تعلم أن أبنك ينتمي إلى مكان ما ” .

وفي تقرير بعنوان ” هذا وطننا.. أقليات بلا جنسية وسعيها للمواطنة ” دعت المفوضية الحكومات إلى الكف عن الممارسات التي تنطوي على تمييز خلال فترة أقصاها عام 2024.

وقال التقرير إن هناك أقليات أخرى بلا جنسية من ضمنها أقليات عاشت لأجيال في وطنها الأم، مثل الكثير من أكراد سوريا وأقلية الروما (الغجر) في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وأقلية بيمبا في كينيا.

وذكرت المفوضية أن الدول يجب أن تعطي جنسيتها لمن ولدوا على أراضيها إذا كانوا سيصبحون بلا جنسية وأن تسهل كذلك تطبيع وضع السكان عديمي الجنسية.

وأوضحت ” باتشلور ” أن الأمم المتحدة تريد أن تتأكد من أن حرمان الملايين من الجنسية لا ينطوي على إقصاء متعمد أو تعسفي.