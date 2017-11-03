بالصور.. أبرز الخدع المنزلية انتشارا على مواقع التواصل

نورة الشهري(صدى):

كشفت صحيفة “ ديلى ميل ” البريطانية، عن أحدث النصائح والخدع المنزلية المبتكرة الأكثر مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاءت أبرز الخدع كالأتي..

1- تلصق قطعة بلاستيكية أسفل الحذاء لمنع الانزلاق.

2- يمكن تعليق زجاجات المشروب بقطع ممغنطة في سقف مجمد لتوفير المساحة.

3- لإزالة العلكة عن السراويل توضع في الثلاجة بضع ساعات ثم تزال بالزبدة وفرشاة أسنان وأخيرًا يتم غسلها.

4- تثبت أزرار القمصان باستخدام الغراء.

5- نشرت أم نصائحها لتسوق أسهل بفصل الخضراوات عن الفاكهة واللحوم.

6- لتسريع عملية التجفيف للأحذية من مياه الأمطار يضاف إليها أوراق الجرائد من الداخل.

7- تستخدم القطع الكارتونية من داخل المناديل الورقية لتنظيم الأسلاك.

8- لتنظيف الأحذية البيضاء تشطف بالمياه ثم بمزيج من المياه وصودا الخبز بنسبة 1 إلى 1.5 وتنظف بفرشاة الأسنان، ويترك لفترة قبل غسلها مرة أخرى وأخيرًا تنثر بودرة الأطفال أعلاها.

9- للتخلص من فوضى المدارس تعلق الحقائب بجانب باب المنزل.

10- يوضع الشامبو الجاف داخل الأحذية للتخلص من الرائحة الكريهة.

11- للحفاظ على الأحذية العالية الرقبة يوضع بها قطعة من الفوم.