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بالصور.. أبرز الخدع المنزلية انتشارا على مواقع التواصل

بالصور.. أبرز الخدع المنزلية انتشارا على مواقع التواصل
نورة الشهري(صدى):

كشفت صحيفة “ ديلى ميل ” البريطانية، عن أحدث النصائح والخدع المنزلية المبتكرة الأكثر مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وجاءت أبرز الخدع كالأتي..
1- تلصق قطعة بلاستيكية أسفل الحذاء لمنع الانزلاق.
2- يمكن تعليق زجاجات المشروب بقطع ممغنطة في سقف مجمد لتوفير المساحة.
3- لإزالة العلكة عن السراويل توضع في الثلاجة بضع ساعات ثم تزال بالزبدة وفرشاة أسنان وأخيرًا يتم غسلها.
4- تثبت أزرار القمصان باستخدام الغراء.
5- نشرت أم نصائحها لتسوق أسهل بفصل الخضراوات عن الفاكهة واللحوم.
6- لتسريع عملية التجفيف للأحذية من مياه الأمطار يضاف إليها أوراق الجرائد من الداخل.
7- تستخدم القطع الكارتونية من داخل المناديل الورقية لتنظيم الأسلاك.
8- لتنظيف الأحذية البيضاء تشطف بالمياه ثم بمزيج من المياه وصودا الخبز بنسبة 1 إلى 1.5 وتنظف بفرشاة الأسنان، ويترك لفترة قبل غسلها مرة أخرى وأخيرًا تنثر بودرة الأطفال أعلاها.
9- للتخلص من فوضى المدارس تعلق الحقائب بجانب باب المنزل.
10- يوضع الشامبو الجاف داخل الأحذية للتخلص من الرائحة الكريهة.

11- للحفاظ على الأحذية العالية الرقبة يوضع بها قطعة من الفوم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 1 ساعة

ايش المعلومه هذي

[ عدد التعليقات: 37142 ] نشر منذ 13 دقيقة

طيب ..

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